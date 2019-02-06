Сегодня 06 февраля 2019 года, 12:43

Legal Banking Forum: правила работы в банковском секторе должны быть конкурентными, уверена Екатерина Рожкова (НБУ)

Екатерина Рожкова напомнила о завершении периода очищения банковской системы

Векторы развития банковского сектора очертили спикеры первой дискуссионной сессии V Legal Banking Forum. Модератором сессии выступил старший партнер ЮК L.I.Group Николай Ковальчук. Открывая мероприятие, г-н Ковальчук отметил, что форум — прекрасная возможность подвести итоги прошлого года, выделить достижения и, возможно, недостатки развития банковского сектора и очертить дальнейшую дорожную карту движения.

Участники дискуссии: первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак, управляющий партнер ЮК «АМБЕР» Семен Ханин, партнер ЮФ Sayenko Kharenko Антон Коробейников, старший советник президента АО «Альфа-Банк» (Украина), председатель наблюдательного совета АО «Укрсоцбанк», глава совета НАБУ Роман Шпек, заместитель председателя правления банка «ГЛОБУС» Елена Дмитриева, заместитель председателя правления АО «УкрСиббанк BNP Paribas Group», председатель комитета по вопросам правового обеспечения деятельности банков и защиты прав кредиторов Независимой ассоциации банков Украины Сергей Панов и финансовый директор АВВ Яцек Раук.

Самые важные достижения и главные цели на 2019 год выделила Екатерина Рожкова. Макроэкономическая стабильность (удалось снизить инфляцию), обеспечение стабилизации валютного рынка (уровень золотовалютного резерва достиг довоенного периода — 2015 года), рост ВВП, восстановление доверия вкладчиков, возобновление кредитования — на этих и других достижениях остановилась г-жа Рожкова. Она подчеркнула, что закончился период очищения банковской системы, и система постепенно восстанавливается.

Что касается планов, то в повестке дня НБУ — дальнейшая работа над уменьшением инфляции, работа над стабильностью экономики, реализация идей об ипотечном кредитовании, уменьшение количества проблемных кредитов, корпоративное управление, улучшение инвестиционного климата. «Правила работы на рынке должны быть конкурентными, а этого нельзя добиться без сильного регулятора», — резюмировала первый заместитель председателя НБУ.

«Мы едины с регулятором в видении развития банковской системы», — продолжил Роман Шпек. Он отметил, что страна уже три года живет в стабильных условиях, ВВП растет медленно, но растет — и это все благодаря низким темпам инфляции и жесткой, но оправданной монетарной политике регулятора. «Мы стали сильнее, прозрачнее, но объем теневой экономики не уменьшился, и нам приходится наступать друг другу на ноги на том небольшом участке добросовестной экономики», — обратил внимание Роман Шпек и добавил, что хотелось бы больше конкуренции для всех участников рынка в равных условиях. В 2019-м НАБУ ожидает продолжения реформ. «Главное — не сдерживать себя в добрых намерениях и делах», — добавил г-н Шпек.

Народный депутат Украины Руслан Демчак напомнил, что завтра вступает в силу закон о валютах и валютных операциях. Одно из новшеств закона — возможность открытия счетов в Украине для нерезидентов без ведения деятельности на территории государства. Г-н Демчак надеется, что НБУ «не зарегулирует» эту возможность. «Правила финансового мониторинга никто не отменял», — прокомментировала ремарку г-на Демчка г-жа Рожкова и призвала принять завтра во втором чтении законопроект о «сплите» (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг (№2413а).

Сергей Панов подчеркнул, что в прошлом году парламент оказался более активным, чем Администрация Президента Украины. Законопроекты, получившие поддержку в Верховной Раде Украины, «застревают» на подписи у главы государства. Говоря о законе о валюте, г-н Панов обратил внимание, что банки должны обеспечить здоровую конкуренцию при реализации этих законодательных новшеств, и это один из вызовов 2019 года. Другой вызов — законопроект о «сплите». По словам г-на Панова, на инвестиционную привлекательность влияют проблема исполнения судебных решений и транспарентность судебной практики. По его мнению, судебная практика сейчас не является стабильной. Для повышения инвестиционной привлекательности необходима не только государственная политика, но и объединение совместных усилий для изменения существующей среды.

На украинском рынке есть место для развития существующих банков и для возникновения новых, убежден Яцек Раук. Он назвал НБУ сильным регулятором и отметил, что большое количество IT-компаний на рынке могут стать хорошим подспорьем для разработки и поставки инновационных технических решений для банковского сектора. Детально докладчик рассказал о такой новой профессии, как корпоративный казначей. В частности, в его функции входят управление ликвидностью банков и финансовыми рисками.

Семен Ханин критически оценил вступающий завтра в силу закон о валюте. Он прогнозирует, что завтра все остановится. Многие нормы носят декларативный характер. «Вспомните мои слова», — сказал г-н Ханин. Регулятор любит говорить о бизнес-модели банков, но какая бизнес-модель может у государства, законодательство которого меняется со скоростью пулеметной ленты? Государственные институции, подчеркнул Семен Ханин, требуют соблюдения четких правил.

Елена Дмитриева указала на необходимость восстановления ипотечного кредитования на первичном уровне — это обеспечит более интенсивный рост ВВП. В числе преград развития ипотечного кредитования — высокая стоимость существующей ресурсной базы и, как следствие, высокие процентные ставки, отсутствие источников долгосрочных ресурсов для финансирования ипотеки, высокие нормы резервирования. Позитивный тренд последнего полугодия — иностранные фонды, интересующиеся ипотечным кредитованием. «При улучшении законодательных, нормативных условий таких желающих будет больше», — надеется г-жа Дмитриева.

В завершение сессии Антон Коробейников осветил различные нюансы проблемных активов, валютного контроля и проанализировал перспективы принятия законопроекта №2413а о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Он отметил, что этот документ выглядит логичным, предусматривает позитивное развитие. Концептуальный подход заключается в регулировании небанковских финансовых учреждений.