Сегодня 06 февраля 2019 года, 14:18

ГФС информирует о новациях, связанных с уплатой туристического сбора

С начала этого года вступили в силу изменения, касающиеся размера ставки, базы взимания и порядка уплаты туристического сбора, которые будут способствовать децентрализации и укреплению экономической базы регионов. Об этом говорится на сайте Государственной фискальной службы Украины.

С 1 января 2019 года ставка туристического сбора устанавливается по решению соответствующего совета за каждые сутки временного размещения в местах проживания (ночевки) в размере до 0,5% минимальной заработной платы — для внутреннего туризма и до 5% минимальной заработной платы — для въездного .

Плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, которые прибывают на территорию административно-территориальной единицы, где действует решение совета об установлении туристического сбора, и временно размещаются в местах проживания (ночевки).

Взимание сбора может осуществляться по временному размещению в таких местах проживания (ночевки), как:

- гостиницы, кемпинги, мотели, общежития для приезжих, хостелы, дома отдыха, туристические базы, горные лагеря, лагеря для отдыха, пансионаты и другие учреждения гостиничного типа, санаторно-курортные учреждения;

- жилой дом, пристройка к жилому дому, квартира, коттедж, комната, садовый дом, дачный дом, любые другие объекты, используемые для временного проживания (ночевки).

Базой взимания туристического сбора является общее количество суток временного размещения в местах проживания (ночевки).

Взимание сбора осуществляется налоговыми агентами, их перечень публикуется на официальном сайте соответствующего совета.

Плательщики сбора уплачивают сумму сбора авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания (ночевки) налоговым агентам, которые осуществляют сбор по ставкам, в местах взимания сбора и с соблюдением других требований, определенных решением соответствующего совета.

Налоговые агенты платят сбор по своему местонахождению ежеквартально, в определенный для квартального отчетного (налогового) периода срок и в соответствии с налоговой декларацией за отчетный (налоговый) квартал, или авансовыми взносами до 30 числа (включительно) каждого месяца (в феврале — до 28 (29) включительно) на основании решения соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины, созданной в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин.