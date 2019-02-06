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Сегодня 06 февраля 2019 года, 12:43

Адвокатов приглашают к участию в работе Комитета НААУ по информполитике

Комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам информационной политики и информационной безопасности объявляет принимает заявки от адвокатов, желающих приобщиться к работе комитета на постоянной основе.

Об этом сообщается на сайте НААУ.

Для включения в состав комитета необходимо направить заявление в адрес председателя комитета Вадима Хабибуллина v.khabibullin@unba.org.ua. Срок подачи заявлений — до 19 февраля 2019 года.