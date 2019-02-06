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Сегодня 06 февраля 2019 года, 12:43

ВККС будет изготавливать текст решений в разумные сроки

5 февраля 2019 года состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе. Обсуждался вопрос внесения изменений в Регламент Высшей квалификационной комиссии судей Украины, утвержденный решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 13 октября 2016 года №81/зп-16 (с изменениями). Докладчик — председатель Комиссии Сергей Козьяков, сообщает портал судебной власти Украины.

На заседании также присутствовали представители Общественного совета международных экспертов в полном составе: председатель ОСМЭ — сэр Энтони Хупер, члены ОСМЭ — Аурелийус Гутаускас, Флеминг Кристиан Денкер, Лорна Маклин Харрис, Мирьяна Лазарова-Трайковски, Тед Зажечны.

Было решено внести изменение в подпункт 4.11.11.2 подпункта 4.11.11 пункта 4.11 раздела IV Регламента ВККС, дополнив его после слов «изготавливается полный текст решения» словами «в разумные сроки» .

Необходимость внесения указанных изменений по инициативе ОСМЭ была согласована во время рабочей встречи членов Комиссии и Совета, состоявшейся в тот же день накануне.