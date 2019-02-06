Сегодня 06 февраля 2019 года, 17:21

При поддержке Минобороны стартовала IV Антикоррупционная неделя

5 февраля 2019 года в Киеве при поддержке Министерства обороны Украины стартовала IV Антикоррупционная неделя. Об этом информирует портал Кабинета Министров Украины.

В мероприятии принимают участие национальные, а также международные эксперты от Великобритании, США, Канады, Польши, Норвегии, Чехии, Германии, Грузии, руководители структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, народные депутаты Украины, представители центральных органов исполнительной власти, общественных организаций, научно-педагогические работники Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

На нынешней встрече будут обсуждаться результаты внедренных рекомендаций, а также рекомендаций, которые сейчас находятся в процессе реализации. Также речь пойдет о скрытых коррупционных рисках, угрожающих развитию Вооруженных Сил Украины, и способах их устранения в контексте текущей антикоррупционной деятельности и имеющихся внешних угроз.

Открывая международное мероприятие, заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко подчеркнул важность подобных мероприятий для оборонного ведомства Украины, в частности, относительно эффективного выполнения задач оборонной реформы, планирования и управления оборонными ресурсами.

«Антикоррупционные практики эффективно внедряются в деятельность Министерства обороны Украины, подчиненных подразделений и органов военного управления, — отметил Анатолий Петренко. — Их целью является обеспечение рационального использования государственных средств и международной материальной помощи, создание и развитие ресурсно-затратных возможностей Вооруженных Сил Украины, которые обеспечивают обороноспособность нашего государства».

«Самое важное в преодолении коррупции в стране — это честные и последовательные в своих действиях люди, — отметил, обращаясь к участникам мероприятия, заместитель директора Центра по снижению рисков коррупции в оборонном секторе (CIDS) Норвегии, полковник Торе Квалвик. — Развитие благотворительности на всех звеньях управленческой деятельности является необходимым сегодня. И мы ожидаем дальнейшие успехи Украины в этой сфере».

IV Антикоррупционная неделя продлится до 7 февраля 2019 года. Как планируется, в течение недели эксперты всех уровней оценят результаты проведения мероприятий антикоррупционной деятельности за 2015—2018 годы и разработают рекомендации на перспективу.