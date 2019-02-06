Работа суда на Волыни приостановилась из-за болезни продседателя

В связи с временной нетрудоспособностью председателя суда Степана Чишия Любомльский районный суд Волынской области с 5 февраля 2019 года не будет осуществлять рассмотрение дел и материалов, поступивших на его рассмотрение.
Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».
По штатному расписанию в суде пять должностей судей, две из которых являются вакантными. У двух судей суда полномочия прекращены в связи с истечением пятилетнего срока. На сегодняшний день в суде осуществляет правосудие только один судья — г-н Чиший.
В период отсутствия судьи канцелярия суда будет осуществлять прием и регистрацию заявлений, исковых заявлений граждан и учреждений, материалов и ходатайств полиции, обвинительных актов, однако осуществить автоматизированное распределение и передать дела и материалы на рассмотрение суда будет невозможно в связи с отсутствием судей.
«При данных обстоятельствах все дела, поступающие в суд, будут храниться в канцелярии до выхода председателя суда на работу. О дате рассмотрения (перенос рассмотрения) дел, которые на сегодняшний день находятся в производстве суда, стороны будут уведомлены», — резюмируется в сообщении.
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