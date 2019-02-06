Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 февраля 2019 года, 11:14

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Работа суда на Волыни приостановилась из-за болезни продседателя

06 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

В связи с временной нетрудоспособностью председателя суда Степана Чишия Любомльский районный суд Волынской области с 5 февраля 2019 года не будет осуществлять рассмотрение дел и материалов, поступивших на его рассмотрение.

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

По штатному расписанию в суде пять должностей судей, две из которых являются вакантными. У двух судей суда полномочия прекращены в связи с истечением пятилетнего срока. На сегодняшний день в суде осуществляет правосудие только один судья — г-н Чиший.

В период отсутствия судьи канцелярия суда будет осуществлять прием и регистрацию заявлений, исковых заявлений граждан и учреждений, материалов и ходатайств полиции, обвинительных актов, однако осуществить автоматизированное распределение и передать дела и материалы на рассмотрение суда будет невозможно в связи с отсутствием судей.

«При данных обстоятельствах все дела, поступающие в суд, будут храниться в канцелярии до выхода председателя суда на работу. О дате рассмотрения (перенос рассмотрения) дел, которые на сегодняшний день находятся в производстве суда, стороны будут уведомлены», — резюмируется в сообщении.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1102) от 05/02/19 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1102)
Государство и юристы

Тяжелая ниша

Судебная практика

Негласные правили

Тема номера:

Сертификат соответствия

Частная практика

Культурный шик

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом