Глава государства заявил о поддержке Ульяны Супрун

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку Ульяне Супрун, которая была отстранена от исполнения обязанностей министра здравоохранения согласно определению Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает «РБК-Украина» по ссылке Twitter Порошенко.
Он подчеркнул, что ценит роль Супрун в проведении медицинской реформы в Украине.
«Хочу подчеркнуть, что Ульяна Супрун имеет полную поддержку Президента Украины. Ценю все то, что мы вместе сделали в направлении медицинской реформы. Убежден, что реформированный Верховный Суд установит истину в этом деле», — написал Порошенко.
Также он напомнил, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции Президента.
«Подчеркиваю: Ульяна Супрун — гражданка Украины согласно Указу о предоставлении ей гражданства Украины, который я подписал», — добавил Президент.
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