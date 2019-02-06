он же e-mail

Сегодня 06 февраля 2019 года, 11:14

Глава государства заявил о поддержке Ульяны Супрун

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку Ульяне Супрун, которая была отстранена от исполнения обязанностей министра здравоохранения согласно определению Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает «РБК-Украина» по ссылке Twitter Порошенко.

Он подчеркнул, что ценит роль Супрун в проведении медицинской реформы в Украине.

«Хочу подчеркнуть, что Ульяна Супрун имеет полную поддержку Президента Украины. Ценю все то, что мы вместе сделали в направлении медицинской реформы. Убежден, что реформированный Верховный Суд установит истину в этом деле», — написал Порошенко.

Также он напомнил, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции Президента.

«Подчеркиваю: Ульяна Супрун — гражданка Украины согласно Указу о предоставлении ей гражданства Украины, который я подписал», — добавил Президент.