Сегодня 06 февраля 2019 года, 11:14

В.Медведчук отреагировал на открытие уголовного производства

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении политического деятеля Виктора Медведчука. Производство открыто по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) из-за заявления о необходимости создания так называемого автономного региона Донбасс с собственными парламентом и правительством, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук отверг обвинения Генпрокуратуры Украины и назвал свое уголовное дело политическими репрессиями. Политик, который считается другом президента России Владимира Путина, в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что не откажется от представленного плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

«Говорить о том, что предложения, направленные на его реализацию, которые заключаются в том, чтобы внести изменения в Конституцию Украины в соответствии с минскими соглашениями и в соответствии с порядком и процедурой внесения этих изменений, нарушают какие-то статьи УК, а тем более те, которые содержатся в сообщении ГПУ, является не чем иным, как абсурдом, полным правовым исключительным беспределом», — сказал он.