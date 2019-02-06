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Сегодня 06 февраля 2019 года, 09:41

Заместителем председателя ВСП избран Вадим Беляневич

На заседании Высшего совета правосудия 5 февраля 2019 года рассмотрен вопрос о выборах заместителя председателя Высшего совета правосудия. Об этом информирует портал судебной власти Украины.

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк внес представление об избрании на должность заместителя председателя Высшего совета правосудия члена Высшего совета правосудия Вадима Беляневича.

Согласно решению Высшего совета правосудия от 2 февраля 2017 года №183/0/15-17 должность заместителя председателя ВСП занимал г-н Беляневич. 2 февраля 2019 года срок его административных полномочий истек.

По результатам тайного голосования заместителем председателя Высшего совета правосудия избран Вадим Беляневич. Свои голоса в его поддержку отдали 16 из 18 проголосовавших членов Совета.