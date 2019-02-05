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Сегодня 05 февраля 2019 года, 21:22

Ярослав Огневьюк стал партнером ЮФ Sayenko Kharenko

Ярослав Огневьюк становится партнером юридической фирмы Sayenko Kharenko. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Безупречную репутацию на рынке Ярослав Огневьюк заработал в качестве адвоката, специализирующегося в сфере интеллектуальной собственности и в вопросах защиты от контрафактной продукции. Он практикует с 2002 года.

Юридическое образование он получил в КНУ им. Тараса Шевченко (2004). Знания по своему основному профилю он углубил в Институте интеллектуальной собственности Одесской национальной юридической академии (Киев) и Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Г-н Огневьюк неоднократно был награжден «Юридической премией» в номинации «Лучший юрист по интеллектуальной собственности».

От имени редакции «ЮП» желаем Ярославу Огневьюку успехов в новой команде и новых достижений.