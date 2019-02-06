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В Киеве стартовал V Legal Banking Forum

06 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Новый сезон практических мероприятий, отраслевых форумов, организованных газетой «Юридическая практика», традиционно открывает V Legal Banking Forum. Соорганизатором форума, посвященного юридическим аспектам банковской деятельности в нашей стране, анализу проводимых реформ и перспектив развития отрасли, выступил «Финансовый клуб», генеральным партнером — ЮК L.I.Group. Форум проходит в столичной гостинице «Премьер Палас».

Первая сессия проводится в формате дискуссии «Банковский сектор»: векторы развития. В фокусе обсуждения — политико-экономический бэкграунд развития банковской системы Украины, будущее в регулировании небанковского финансового сектора, инвестирование в развитие новых сервисов и услуг, перспективы приватизации госбанков и условия прихода новых инвесторов.

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