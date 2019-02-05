Сегодня 05 февраля 2019 года, 16:48

Юридический практикум «Инвестиционная азбука «KNOW HOW». Курс на 2019»

Юридическая фирма Evris и адвокатское объединение Barristers 19 февраля проведут юридический практикум «Инвестиционная азбука «KNOW HOW». Курс на 2019».

В качестве спикеров, кроме специалистов юридического рынка, с которыми вы уже давно знакомы, выступит команда реформаторов: Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины, Антон Янчук, председатель Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), Алексей Гончарук, председатель Офиса эффективного регулирования (BRDO), Нина Южанина, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, и Иван Лищина, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека.

Первый блок мероприятия будет посвящен особенностям инвестирования в Украине. В частности, это организационные формы присутствия, обязательность правового аудита, валютные ограничения, а также антимонопольные вопросы, частно-государственное партнерство и законодательные новеллы.

Второй блок будет раскрывать вопрос защиты инвестиций, потому что чаще всего главной причиной отказа иностранных инвесторов от украинских проектов является страх за свои деньги. Юристы расскажут, что делать, чтобы избежать появления людей с автоматами в своем офисе, и как себя вести, если они уже на пороге.

Третий блок будет посвящен одной из существующих проблем в украинских реалиях — рейдерству. Участники услышат о стратегиях и примерах судебной защиты, корпоративных и правовых превентивных мерах и о многом другом.

Программа практикума - https://bit.ly/2t7WqJc

Участников ждет:

● 7 часов важной информации «без воды» (мы уважаем ваше время);

● 15 авторитетных спикеров;

● ответы на самые острые вопросы, которые сейчас стоят перед каждым потенциальным инвестором;

● личные консультации компетентных специалистов;

● новые идеи по поиску инвесторов;

Форум будет проходить в помещении ТПП Украины (г.Киев, ул.Большая Житомирская, 33, конференц-зал «Колизей», 4 этаж), начало регистрации в 9.00.

Участие в мероприятии бесплатное при условии обязательной предварительной регистрации. Количество мест в зале ограничено, поэтому мы просим от одной компании заявлять не более двух участников. Регистрация открыта до 17 февраля: https://bit.ly/2t42cM1.

Предварительная аккредитация СМИ обязательна и проводится до 17:00 18 февраля — press@ucci.org.ua

Мероприятие будет проходить при поддержке Торгово-промышленной палаты Украины, а также генерального медиапартнера — «Юридической практики» и генерального новостного партнера «Интерфакс-Украина». Медиапартнеры — «Закон и Бизнес», Loйер и Legal High School.