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СМИ: пользователи криптовалютной биржи потеряли миллионы из-за паранойи основателя

05 февраля 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Сегодня, 5 февраля 2019 года, суд канадской провинции Новая Шотландия рассмотрит дело крупнейшей в стране криптовалютной биржи Quadriga, пользователи которой могут потерять 140 млн долларов США из-за опасений ее создателя Джеральда Коттена, что средства биржи могут похитить хакеры.

Как сообщает Coindesk, Джеральд Коттен умер в возрасте 30 лет во время путешествия по Индии. После его смерти выяснилось: за те пять лет, в течение которых он вел бизнес, только у него был доступ к управлению активами. А чтобы максимально защитить свой бизнес от возможных хакерских атак, он хранил криптовалюты и наличные пользователей в «холодном» (офлайновом) кошельке. При этом ноутбук, с которого Джеральд Коттен подключался к кошельку, зашифрован. Также зашифрованными оказались электронная почта и мессенджер, через которые он вел бизнес. Свои пароли он нигде не записывал и никому не сообщал. А после его смерти все средства пользователей биржи оказались заблокированными в том самом «холодном» кошельке.

Согласно предоставленным под присягой показаниям вдовы Джеральда Коттена, она безуспешно пыталась найти записку с паролями от ноутбука и приглашала специалистов для того, чтобы взломать ноутбук. Все эти усилия не увенчались успехом.

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