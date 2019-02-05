Сегодня 05 февраля 2019 года, 18:19

Генпрокуратура оспаривает решение САУ об установлении платы за обеспечение рассмотрения жалоб в КДКА

Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщает на своем сайте, что Окружной административный суд г.Киева принял к рассмотрению исковое заявление и открыл производство по делу №640/18056/18 по иску Генеральной прокуратуры Украины в НААУ.

Иск касается признания противоправным и недействительным решения Совета адвокатов Украины №203 от 23 сентября 2017 года «Об установлении платы за организационно-техническое обеспечение рассмотрения заявлений (жалоб) в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры региона и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры» (в редакции решения САУ №257 от 16 ноября 2017 года с изменениями).

Подготовительное заседание состоится 25 февраля 2019 года в 15.00, зал 133, помещение Окружного административного суда г.Киева