Сегодня 05 февраля 2019 года, 15:14

П.Вовк назвал риски, заложенные в проекте Порядка оценивания и самооценивания судьи

В конце января 2019 года на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины был опубликован для обсуждения Порядок и методология оценивания и самооценивания судьи. Предложения и замечания к документу можно направлять до 1 марта 2019 года включительно.

Основные новации документа прокомментировал председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк: «Статьей 90 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено регулярное оценивание судей. Но будет ли такая процедура способствовать выявлению индивидуальных потребностей судей в усовершенствовании, его стимулировании к поддержке квалификации на должном уровне, как это прописано в законе? Я очень сомневаюсь.

Вообще в Украине сформировался определенный тренд – чем больше видов тестирования, разных видов оценки и шума вокруг этих процессов, тем лучше. Я не удивлюсь, если уже скоро будет предложено судьям оценивать преподавателей, членов ВККС, ВСП и наоборот. Тогда почему до сих пор судей не оценивают помощники, секретари, судьи апелляционной и кассационной инстанций? Ведь ситуация и так доведена до абсурда.

Отдельный вопрос по возможности обжалования оценок, полученных судьями. Такую процедуру необходимо предусмотреть в рамках административного судопроизводства. Напомню, что право на обращение в суд гарантировано Конституцией Украины.

Что касается оценивания судей представителями общественных организаций, то без четких критериев регистрации их намерений, информации о реальных бенефициарах, а также без уверенности в том, что это не будет использовано как давление на судью – мы не можем говорить об объективности предложенного ВККС порядка. Необходимо исключить такие случаи, когда два-три лица регистрируют общественную организацию и, предоставляя намеренно искаженную информацию для досье судьи, пытаются давить на него с целью получения необходимого решения или другой выгоды.

Хочу напомнить, что все положения, которые касаются судоустройства, должны регулироваться на законодательном уровне, а не утверждаться решением ВККС. К сожалению, за очередным этапом реформы судебной власти теряется понимание основной цели суда – осуществление правосудия».













Павел Вовк, председатель ОАС г.Киева