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Влияние деофшоризации на структурирование бизнеса — в центре внимания слушателей LHS

05 февраля 2019 года Источник:Юридический Бизнес

Партнер налогово-юридического департамента Deloitte в Украине Наталия Ульянова и старший менеджер департамента комплексных трансформаций бизнеса Deloitte в Украине Екатерина Грабовик обратили внимание слушателей Legal High School на то, что в последние несколько лет в сфере деофшоризации произошли события, которые кардинально изменили порядок функционирования бизнеса в Украине и мире. Присоединение нашей страны к плану действий BEPS, принятие Евросоюзом директив по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предписание о раскрытии конечного бенефициара бизнеса и, особенно, обмен информацией между странами — существенно ограничили возможности использования низконалоговых юрисдикций.

Деофшоризация в Украине началась в 2016 году с указа Президента о мерах BEPS. 1 января 2017 года страна присоединилась к плану BEPS, а продолжился процесс в мае, когда в парламенте был зарегистрирован законопроект о контролируемых иностранных компаниях. В конце того же года была принята дорожная карта по внедрению международного стандарта обмена данными CRS (реальный обмен данными в этой системе начнется предположительно в 2020 году).

Изменяющийся мир предъявляет бизнесу новые требования, выполнить которые, по мнению лекторов, можно с помощью правильной структуры бизнеса.

Докладчики подчеркнули, что структурирование бывает вертикальное (в основе которого лежит иностранный холдинг, обеспечивающий более эффективное управление, а также безопасное владение активами). Наличие в структуре европейского холдинга позволит создать соответствующий репутационный эффект, тем более что в иностранных юрисдикциях отсутствует рейдерская практика.

Структурирование бывает и горизонтальное (реализуется путем создания юридических лиц в зависимости от типа актива (недвижимость, интеллектуальная собственность, техника и пр.). Лекторы считают, что такая структура позволяет масштабировать бизнес, рассредоточить активы, воспользоваться преимуществами налогового режима той или иной юрисдикции.

Спикеры привели примеры классической холдинговой структуры бизнеса, подчеркнув, что сегодня в оффшорных зонах происходит снижение уровня конфиденциальности. Юрисдикции пересматривают свое законодательство и пытаются продемонстрировать свое соответствие международным стандартам (находятся под пристальным контролем FATF и OECD). Например, Великобритания обязала свои заморские и коронные территории открыть реестры бенефициарных собственников до декабря 2020 года, а также переподписала DTT со своими коронными территориями (Джерси, Гернси, Мэн) и тем самым привела их в соответствие стандартам BEPS.

Другие оффшорные юрисдикции также внедряют децентрализованные реестры бенефициарных собственников (дополнительно ведутся реестры акционеров и директоров).

Лекторы проиллюстрировали свои тезисы примерами судебной практики в сфере международного налогообложения, которые касаются украинских компаний, проанализировали риски классического структурирования компаний и дали советы по изменению такой структуры.

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