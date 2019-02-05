Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Facebook главы фракции Радикальной партии Олега Ляшко.
Как сообщалось раннее на сайте «ЮП», с иском в ОАС Киева относительно «установления отсутствия компетенции» обратился народный депутат Украины Игорь Мосийчук. 14 января с.г. было вынесено определение об открытии производства.
В январе 2019 года судья ОАС Киева Руслан Арсирий, который принял решение о запрете вносить изменения в Единый госреестр юридических лиц по руководству Одесского национального медуниверситета, пожаловался в Высший совет правосудия на давление со стороны Ульяны Супрун. Об этом информирует «Интерфакс-Украина».
На днях в Окружном админсуде Киева заявили, что в суд продолжают поступать иски относительно полномочий и.о. министра здравоохранения.
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