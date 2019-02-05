Сегодня 05 февраля 2019 года, 16:48

Суд позволил снять электронный браслет с экс-главы ГФС Мирослава Продана

Соломенский районный суд Киева принял решение вернуть загранпаспорт и снять электронный браслет с бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает в Facebook.

По данным САП, во время рассмотрения ходатайства прокуроров САП Соломенским районным судом Киева был частично продлен срок действия процессуальных обязанностей Мирославу Продану. Он подозревается в незаконном обогащении. Следственный судья, несмотря на позицию прокуроров, решил снять с подозреваемого электронный браслет и вернуть ему загранпаспорт.

В САП подчеркивают, что мотивы принятия такого решения судье пока неизвестны, так как во время заседания был объявлен лишь краткий текст. Также прокуроры заявили, что согласно УПК Украины данное решение обжалованию не подлежит.

Напомним: экс-главу ГФС г-на Продана вызывают в антикоррупционную прокуратуру, его подозревают в незаконном обогащении.

5 сентября 2018 года и.о. главы ГФС Мирослав Продан уволился по собственному желанию. Кабмин заявил о намерении объявить конкурс на эту должность, а исполнение обязанностей возложили на экс-руководителя Одесской таможни Александра Власова.

В декабре 2018 года Соломенский районный суд обязал Мирослава Продана носить электронный браслет.