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Сегодня 05 февраля 2019 года, 16:48

Суд взыскал 17,6 тыс. грн с ООО «Новый канал» из-за использования фонограммы

Хозяйственный суд г.Киева удовлетворил частично иск ООО «Юниверс Медиа Корпорейшн» к ООО «Новый канал» относительно незаконного использования фонограммы, сообщает директор компании-истца Наталья Ясинская в Facebook. Решение суда доступно по ссылке.

Как следует из материалов дела, ООО «Юниверс Медиа Корпорейшн» обратилось с иском о взыскании с ООО «Новый канал» 45 тыс. грн компенсации за нарушение исключительных имущественных смежных прав.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком исключительных имущественных смежных прав истца на использование и предоставление разрешения на фонограмму «Recovery» (исполнитель — James Arthur).

Так, в подтверждение факта использования ответчиком спорного объекта путем его воспроизведения в составе аудиовизуального произведения/программы «Анонс показа фильмов с Дженнифер Лопес» (рабочее название «Дженнифер Лопес выбирает кавалера на Рождество»), истец ссылается на видеозапись трансляции спорного аудиовизуального произведения на интернет-ресурсе novy.tv, под логотипом телевещателей «Новый канал», принадлежащим ответчику.

«Доказательства правомерного использования спорной фонограммы ответчиком не поданы и в материалах дела отсутствуют», — сказано в судебном решении.

Суд постановил взыскать с ответчика 17 620 грн.