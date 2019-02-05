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Сегодня 05 февраля 2019 года, 15:14

Завтра представители НПУ и парламента дадут оценку очередному антирейдерскому законопроекту

6 февраля 2019 года в 15.00 в пресс-центре «УНИАН» (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция с онлайн-трансляцией на тему «Законопроект № 8121 – защита от аграрного рейдерства».

Об этом говорится на сайте Нотариальной палаты Украины.

«Проблемы аграрного рейдерства до сих пор не преодолены и приобретают особую актуальность с приближением открытия рынка купли-продажи сельскохозяйственных земель. Рейдерство, вызванное, прежде всего, несовершенством законодательства, создает препятствия в привлечении инвестиций в аграрный сектор, грозит праву собственности граждан и юридических лиц», – сказано в анонсе.

По мнению организаторов мероприятия, комплексное решение указанных проблем предлагается законопроектом № 8121 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству». Законопроект направлен на законодательное урегулирование вопросов защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату аграрных предприятий.

Во время пресс-конференции будут рассмотрены основные изменения, предлагаемые законопроектом № 8121, и очерчена дальнейшая судьба этой законодательной инициативы.

Участники:

- Александр Бакуменко, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений;

- Олег Кулинич, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам земельных отношений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений;

- Руслан Сидорович, народный депутат Украины;

- Ольга Онищук, первый вице-президент Нотариальной палаты Украины.