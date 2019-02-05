Сегодня 05 февраля 2019 года, 18:19

Один из основателей PatentBot выходит из проекта

Управляющий директор и один из основателей PatentBot Валентин Пивоваров выходит из проекта, сообщает издание Lойер.

«Для меня PatentBot — это проект, который продемонстрировал, что доступ к правосудию при помощи технологий действительно возможен. И что важно: не только в Украине, но и в мире. За полтора года работы мы помогли более чем 1000 клиентов в 30 странах мира. Я получил бесценный опыт построения бизнеса, работы с инвесторами и СМИ, выступлений перед тысячной аудиторией...

Решение о выходе из PatentBot было нелегким. Считаю неправильным называть все причины, так как они касаются внутренней структуры компании. Но превратить идею в крутой работающий бизнес иногда недостаточно для длительной вовлеченности в проект. Все продукты продолжают функционировать, а для меня пришло время новых вызовов и движения дальше. Я продолжаю развивать legal tech комьюнити Kyiv Legal Hackers и писать для Forbes US. О новых проектах сообщу со временем», — сказал Валентин Пивоваров.

Также Валентин Пивоваров развивает авторский Telegram канал legaltech, в котором делится основными новостями индустрии и собственным опытом.

На украинский рынок PatentBot вышел в июле 2017 года, позже масштабировался на рынок США и ЕС. В январе 2018 года PatentBot был признан «ботом года» по версии американской платформы ProductHunt. Это стало значительным толчком для развития на американском рынке.

В мае 2018 года проект был оценен в 750 000 долларов США до момента старта работы в ЕС и получил инвестиции от акселератора в Гонконге. Валентин Пивоваров и CTO PatentBot Владимир Ярославский с мая по сентябрь 2018 проходили акселерационную программу от локального акселератора Betatron. В декабре 2018 PatentBot начал работу на рынке Азии.