Сегодня 05 февраля 2019 года, 15:14

Ссылаясь на решение Евросуда, судьи ВС предлагают отступить от заключения ВСУ по земельному мораторию

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда постановлением от 23 января 2019 года передал на рассмотрение Большой Палаты ВС гражданское дело №227/1506/18. Оно касается применения пункта 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины.

Подробности сообщаются на портале «Судебная власть Украины».

Решением Европейского суда по правам человека от 22 мая 2018 года по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины» признано, что конкретное положение украинского законодательства, а именно пункт 15 раздела Х «Переходные положения» ЗК Украины, нарушает право, предусмотренное Первым протоколом к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Сказано, что мораторий нарушает право собственности владельцев на сельскохозяйственные земельные участки (паи), поскольку лишает их возможности распорядиться землей в объеме, определенном в указанной Конвенции и гарантированном Конституцией Украины.

Неоднократно продлевая действие и изменяя содержание моратория, государство проявило непоследовательность в своих законодательных действиях и вызвало состояние «правовой неопределенности» (пункт 122 решения Евросуда), при котором воля законодателя непонятна для тех, кому адресован закон, поскольку при каждом продолжении земельного моратория правительство Украины не оговаривало его отмену наступлением определенных изменений в земельных отношениях.

Введенный в Украине мораторий, который мотивировался общественным интересом, непропорционально много проблем перекладывает на собственников земельных участков (паев). Несколько меньше страдает от моратория аграрный бизнес (арендаторы земли), и никакие негативные последствия при этом не ложатся на государство. Введя и неоднократно продолжая мораторий, государство Украина перешло границы законодательной дискреции и не обеспечило справедливого баланса между общим интересом общества и правом собственности на земельные участки (паи) заявителей (пункт 148 решения).

«Поскольку указанным выше решением ЕСПЧ признал, что введенный в Украине мораторий нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Конституцию Украины, то владельцы земельных участков (паев) получили право обращаться в суды Украины с исковыми заявлениями о возмещении вреда, причиненного земельным мораторием», – говорится в позиции ВС.

Верховный Суд считает, что основания для отступления от правовой позиции Верховного Суда Украины относительно применения нормы права в подобных правоотношениях, в которой изложен вывод о том, что обмену подлежат только земельные участки по схеме «пай на пай».

Кроме того, дело содержит исключительную правовую проблему, а потому с целью обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики дело передано на рассмотрение Большой Палаты ВС. Текст постановления доступен можно ознакомиться по ссылке.