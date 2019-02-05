Нотариусы провели экспресс-анализ закона о возобновлении кредитования

Комиссия Нотариальной палаты Украины по аналитико-методическому обеспечению нотариальной деятельности подготовила экспресс-анализ Закона Украины №2478-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования».
Данный закон введен в действие с 4 февраля 2019 года.
Для учета в работе нотариусов детально проанализированы изменения, произошедшие в законодательстве, отмечается на сайте НПУ.
С экспресс-анализом можно ознакомиться на «Нотариальной платформе» в разделе «Единая нотариальная практика» («Экспресс-анализы НПА») по ссылке.
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