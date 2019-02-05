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Предлагается ввести наказание за нарушение порядка изъятия вещественных доказательств при обыске

17 января с.г. группа парламентариев в числе 15 народных депутатов Украины внесла на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона №9484, которым предложено внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) Украины и Уголовный кодекс (УК) Украины относительно усовершенствования порядка применения отдельных мер обеспечения уголовного производства. Как отмечают авторы законодательной инициативы в пояснительной записке, одной из главных и наиболее болезненных проблем, волнующих сегодня IТ-отрасль, является постоянная угроза безопасности ведения бизнеса в Украине, которая возникает из-за периодического вмешательства, а также откровенного давления со стороны государства, прежде всего — правоохранительных органов. Все это создает неблагоприятные условия для украинской IТ-индустрии и сдерживает выход на украинский рынок инвестиционно привлекательных зарубежных компаний. Действующие законодательные нормы, по мнению авторов проекта № 9484, не устраняют возможности правоохранительных органов злоупотреблять полномочиями при реализации своего права на применение к предпринимателям таких мер обеспечения уголовного производства, как временный доступ к вещам и документам, временное изъятие и арест имущества. Предложенные изменения, как декларируется в сопроводительном документе к законопроекту, позволят повысить сбалансированность между обеспечением соблюдения прав физических и юридических лиц и полномочиями следователей во время досудебного расследования уголовных правонарушений.

Достижение указанного баланса субъекты права законодательной инициативы видят, в частности, во введении уголовной ответственности за умышленное нарушение следователем или прокурором установленного УПК Украины порядка временного доступа к вещам и документам или временного изъятия, ареста имущества, а также порядка изъятия вещественных доказательств при осмотре или обыске, если это нанесло существенный ущерб собственнику (законному владельцу) данного имущества или документов. Такие действия предлагается наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. При этом мера наказания дифференцируется в зависимости от нанесенного ущерба. Так, за вышеупомянутые деяния, если ими был нанесен ущерб в крупных размерах, устанавливается ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В случае, когда речь идет о нанесенном ущербе в особо крупных размерах, санкции еще жестче — лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Подробнее о других предохранителях от возможного произвола представителей органов досудебного следствия, предложенных в проекте №9484, читайте в материале «Тайн-аут» в свежем номере «ЮП».