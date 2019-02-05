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Сегодня 05 февраля 2019 года, 13:44

АМКУ предоставил рекомендации участникам программы «Доступные лекарства»

31 января 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации производителям лекарственных средств, участвующих в правительственной программе «Доступные лекарства», и дистрибьюторам, которые осуществляют реализацию лекарственных средств, вошедших в программу:

- устанавливать недискриминационные сроки отсрочки платежей при реализации лекарственных средств, входящих в правительственную программу «Доступные лекарства», для всех контрагентов;

- устанавливать недискриминационные и прозрачные цены на лекарственные средства в пределах правительственной программы «Доступные лекарства» для всех участников программы.

Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».

Дополнительно производителям было рекомендовано не применять механизм перекрестного субсидирования при определении стоимости лекарственных средств, входящих в программу «Доступные лекарства», по которым у соответствующих субъектов хозяйствования есть признаки монопольного (доминирующего) положения.

Срок рассмотрения рекомендаций — 90 дней со дня их получения.