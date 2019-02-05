Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 февраля 2019 года, 13:44

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

АМКУ предоставил рекомендации участникам программы «Доступные лекарства»

05 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

31 января 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации производителям лекарственных средств, участвующих в правительственной программе «Доступные лекарства», и дистрибьюторам, которые осуществляют реализацию лекарственных средств, вошедших в программу:

- устанавливать недискриминационные сроки отсрочки платежей при реализации лекарственных средств, входящих в правительственную программу «Доступные лекарства», для всех контрагентов;

- устанавливать недискриминационные и прозрачные цены на лекарственные средства в пределах правительственной программы «Доступные лекарства» для всех участников программы.

Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».

Дополнительно производителям было рекомендовано не применять механизм перекрестного субсидирования при определении стоимости лекарственных средств, входящих в программу «Доступные лекарства», по которым у соответствующих субъектов хозяйствования есть признаки монопольного (доминирующего) положения.

Срок рассмотрения рекомендаций — 90 дней со дня их получения.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1102) от 05/02/19 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1102)
Государство и юристы

Тяжелая ниша

Судебная практика

Негласные правили

Тема номера:

Сертификат соответствия

Частная практика

Культурный шик

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом