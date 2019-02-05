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ГФС запускает автозаполнение платежных поручений для уплаты налогов физлицами

05 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

В электронном кабинете для физических лиц реализовано автоматическое заполнение основных реквизитов платежного поручения на основании учетных данных плательщика, сведений о счетах для зачисления платежей в бюджеты. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Этот сервис предоставляет возможность налогоплательщикам (физическим лицам):

- сократить время при заполнении платежных документов;

- минимизировать ошибки при заполнении;

- уплатить налоги.

Для пользования электронным сервисом необходимо в меню «Состояние расчетов с бюджетом» электронного кабинета выбрать один из налогов (платежей) и одну из платежных систем.

После перехода на сайт платежной системы плательщику достаточно указать сумму платежа и подтвердить операцию.

«Обращаем внимание: оплата счетов плательщика осуществляется с использованием платежной карты клиента банка, другие реквизиты заполняются автоматически», — подчеркивается в сообщении.

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