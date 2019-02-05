Сегодня 05 февраля 2019 года, 12:10

США заявили об «отходе России от правил открытости рынков ВТО»

США готовы использовать инструменты Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы сделать российский рынок более открытым для своей продукции, говорится в отчете торгового представителя США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО, опубликованном в ночь на 5 февраля с.г. Кроме того, в отчете отмечается, что США продолжают внимательно следить за выполнением Россией обязательств по пошлинам.

«Набирающий обороты отход России от правил открытости рынков ВТО устанавливает барьеры на пути экспорта американских товаров и услуг <…> Если Соединенные Штаты обнаружат, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то они изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США», — сказано в документе. Отмечается, что США не могут обсуждать свои опасения из-за прекращения диалога с Россией после ситуации на Украине. Кроме того, по мнению авторов, Москва не содействует в запросах о частных встречах.

«В 2018 году, несмотря на несколько действий, предпринятых для исполнения своих обязательств в рамках ВТО, Россия продолжала придерживаться режима импортозамещения и требований к местной продукции», — говорится в документе. Авторы отметили, что эта практика вызывает обеспокоенность у США, поэтому Соединенные Штаты продолжат напоминать России об обязательствах перед ВТО.

«Ввоз товаров в Россию остается сложной задачей», — говорится в документе. Также в докладе осуждались правила локализации производства, налоги, сборы, а также фитосанитарный контроль. В докладе также сказано о готовности требовать в ВТО «принудительных действий» при необходимости.

Напомним: США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из других стран. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах. С 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин для ряда американских товаров. Под действие пошлин попадает оборудование, инструменты для обработки металлов и бурения горных пород, оптоволокно, а также транспортные средства для перевозки грузов.