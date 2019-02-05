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Генеральный прокурор привел факты распродажи военной техники, начиная с 2004 года

В понедельник, 4 февраля 2019 года, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с докладом на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период 2004—2017 годов.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Так, Юрий Луценко рассказал о создании и развитии Вооруженных Сил Украины в течение 1991-2014 годов. Также он сослался на заключения экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Генеральный прокурор Украины озвучил выводы, к которым пришли эксперты КНИИСЭ при изучении мер, принимаемых руководством страны, а также продемонстрировал динамику наличия различной техники в составе ВСУ в течение 1991—2013 годов. Вместе с тем он назвал стоимость техники, которая была признана избыточной и распродана.

«Следствие планирует получить еще ряд экспертных заключений, и сейчас мы проводим работу по получению документов, на основании которых формировались списки по так называемому избыточном имуществу за подписью министра обороны. Только в совокупности можно дать оценку тому, кто был основным генератором этого бездумного уничтожения военного потенциала Вооруженных Сил Украины», — цитирует г-на Луценко сайт ГПУ.

Как следует из видеозаписи выступления по ссылке, примерно с 19 по 22 минуту Генпрокурор называет ряд показательных фактов. Так, в 2005 году министром обороны Украины было принято решение о признании избыточным имуществом нескольких сотен гаубиц. Кроме того, боевые самолеты, рыночная стоимость которых оценивалась в 133 млн грн, были проданы в среднем по 1,42 млн грн. Вертолеты же продавались примерно по 740 тыс. гривен, что было дешевле стоимости внедорожника на то время, отметил Генпрокурор.