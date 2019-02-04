Сегодня 04 февраля 2019 года, 17:39

Суды не смогут защитить собственников автомобилей «по доверенности»

Верховный Суд закрепил практику, что договор купли продажи не может быть заменен доверенностью на управление транспортным средством, и, соответственно, доверитель может в любой момент потребовать возврата своей собственности в свое владение. Так, постановлением от 22 января 2019 года по делу №145/145/17 ВС в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда отказал в удовлетворении кассационной жалобы лица, владевшего автомобилем на основании генеральной доверенности, тем самым подтвердив право собственника транспортного средства, выдавшего такую доверенность, отозвать ее и потребовать возврата своего имущества в свое владение. Суд подчеркнул, что продажа транспортного средства предусматривает надлежащее оформление договора купли-продажи этого ТС, снятие его с учета, получение свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта). При этом договор купли-продажи — это соглашение, по которому продавец (одна сторона) обязывается передать имущество в собственность покупателю (второй стороне), а покупатель обязывается принять имущество и уплатить за него определенную денежную сумму, в то время как доверенность — это письменный документ, выдаваемый одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. То есть наличие доверенности указывает на наличие представительских правоотношений. Выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение ТС без надлежащего заключения договора купли-продажи этого ТС не может считаться заключенным в установленном законом порядке договором и не может служить основанием для приобретения права собственности на ТС лицом, на имя которого такая доверенность выдана.

Ознакомиться с решением можно по ссылке.