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Новый проект АО Barristers, ААУ и «ЮП» – конкурс на лучшую историю адвоката

04 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Запущен новый проект АО Barristers, Ассоциации адвокатов Украины и издания «Юридическая практика» – конкурс на лучшую историю адвоката.

1 февраля 2019 года на мероприятии «Ярмарка проектов ААУ» Алексей Шевчук, партнер АО Barristers представил новый проект. Целью конкурса является популяризация профессии адвоката. Участники конкурса смогут рассказать о своем пути становления как профессионала, поделиться интересным опытом, нестандартным подходом к решению дел, потрясающими ситуациями на пути борьбы за справедливость, развеять мифы о профессии и открыть секреты успеха.

Об этом передает сайт АО Barristers.

После отбора историй конкурсной комиссией, лучшие войдут в книгу «История адвоката», которая будет издана в печать зимой 2019 года. Данный сборник войдет в историю. Это будет первая в Украине книга, которая расскажет об адвокате не только как о профессионале, а как о личности.

К участию в конкурсе приглашаются адвокаты, которые готовы рассказать жизненную историю и оставить след в истории адвокатуры.

Прием анкет заканчивается 1 июня 2019.

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