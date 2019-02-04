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Верховный Суд не смог рассмотреть вопрос об определении суда для рассмотрения дел Н.Савченко и В.Рубана

04 февраля 2019 года Источник:Цензор.НЕТ

Верховный Суд не смог 4 февраля с.г. рассмотреть вопрос об определении суда, в котором будет рассматриваться дело народного депутата Украины Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, из-за самоотвода одного из членов коллегии судей.

Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин агентству «Интерфакс-Украина», передает «Цензор.НЕТ».

По его словам, одна из судей коллегии взяла самоотвод, который был удовлетворен судом, в связи с чем данное дело снова должно поступить на автораспределение, чтобы определить нового члена судейской коллегии.

Адвокат допускает, что к рассмотрению вопроса об определении подсудности дела «Савченко-Рубана» ВС может приступить во вторник, 5 февраля.

Ранее стало известно, что первое подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана назначено на 6 февраля с.г. в Славянском горрайонном суде Донецкой области.

При этом прокуратура ходатайствовала о передаче данного дела в Черниговский городской суд.

В свою очередь защита ходатайствует о том, чтобы данное дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

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