Сегодня 04 февраля 2019 года, 14:35

Как защитить бизнес от недружественных действий конкурентов или государства с помощью структурирования рассказал А.Онуфриенко, лектор LHS

«Структурирование бизнеса как мера против рейдерства» — тема лекции партнера ЮФ Asters Александра Онуфриенко, которая завершила сегодняшний модуль занятий «Общие принципы структурирования бизнеса» в Lеgal High School.

Рейдерство — явление, с которым в Украине активная борьба ведется в последнее десятилетие, по убеждению лектора, можно рассматривать как в уголовно-правовой плоскости, так и в гражданско- или хозяйственно-правовой, поэтому и механизмы противодействия ему нужно подбирать адекватные: в зависимости от правовой природы данного явления. Структурирование бизнеса — один из защитных инструментов от рейдерских атак, подчеркивает Александр Онуфриенко, называя три ключевые цели структурирования. Во-первых, это создание оптимальной схемы ведения бизнеса. Во-вторых — решение вопросов, которые можно прогнозировать (выход партнера, брак/развод/наследство). В-третьих — защита бизнес-проекта от недружественных действий конкурентов или государства.

При создании оптимальной модели структурирования, как отмечалось, нужно не только хорошо разбираться в специфике ведения конкретного вида бизнеса, но и понимать, что является объектом структурирования: активы или корпоративные права. Александр Онуфриенко сфокусировался на классическом функциональном реструктурировании (изменении/построении организационной структуре) — вертикальном и горизонтальном, а также рассказал об индивидуальных пожеланиях в этой части: корпоративном толлинге, финансировании только от компаний-резидентов/нерезидентов, мажоритарных пакетах (только в собственности/распоряжении конкретных граждан/юрлиц).

«Открыть в Украине акционерное общество существенно дороже и дольше, чем общество с ограниченной ответственностью», — озвучил одну из аксиом при выборе организационно-правовой формы ведения бизнеса в нашем государстве спикер. Он обратил внимание на определенные особенности законодательного регулирования разных организационно-правовых форм. Например, в некоторых акционерных обществах создание наблюдательного совета является обязательным, как и наличие независимых членов таких советов. Но требования к таким лицам настолько сложны (в части отсутствия аффилированности с акционерами), что иногда найти таких лиц довольно трудно.

Простота, взаимозаменяемость составляющих, оперативность управления, соответствие с количеством менеджеров, стоимость создания и обслуживания — выделил спикер пять основных требований к структуре бизнеса, подчеркнув, что каждый инструмент нужно применять индивидуально.