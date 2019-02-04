Сегодня 04 февраля 2019 года, 14:35

LHS: Руслан Шевчук презентовал «жизненный цикл» публичности в деятельности компании

Слушатели Lеgal High School продолжают обсуждать проблематику структурирования бизнеса. О требованиях относительно публичности и раскрытия информации о бенефициарах рассказал заместитель директора по правовым вопросам медиагруппы Starlight Media Руслан Шевчук.

Единый государственный реестр (ЕГР), организационно-правовая форма, банк, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), отраслевые ограничения, юрисдикция, DIT, compliance, BEPS, GDPR — такие ключевые составляющие «жизненного цикла» компании с точки зрения сфер, в которых необходима прозрачность, выделил спикер, детально проанализировав каждый из блоков. В частности, Руслан Шевчук напомнил, что в ЕГР среди прочего раскрывается информация (Ф.И.О., адрес) о конечном бенефициарном собственнике (контролере) в понимании Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (это понятие раскрывается в положениях пункта 20 части 1 статьи 1) или же альтернативно указывается, что конечный бенефициарный собственник отсутствует, с обоснованием причины.

По убеждению лектора, краеугольный камень в этой цепочке прозрачности — это банк. Так, информацию необходимо раскрыть, когда речь идет об открытии счета, ежегодном опросе, регистрации внешнего займа в Нацбанке, валютном контроле во время платежей нерезидентам и в других случаях. Говоря о следующем блоке — взаимодействии компании с АМКУ, Руслан Шевчук напомнил о случаях, когда разрешение на концентрацию является необходимым, в частности, если совокупная стоимость активов или совокупный объем реализации товаров участников концентрации, в том числе за рубежом, превышает 30 млн евро (вместо 12 млн евро, как было раньше), при этом стоимость активов или объем реализации товаров в Украине не менее чем у двух участников концентрации превышает 4 миллиона евро (вместо 1 миллиона евро хотя бы у одного участника, как было раньше) у каждого. Кроме того, важным блоком является готовность к прохождению комплаенса контрагентов для подтверждения информации как о юридической, так и экономической бенефициарности компании.

Отраслевые особенности нужно учитывать в каждой юрисдикции, где размещены активы, подчеркивает спикер, рассказывая о другой составляющей «жизненного цикла» прозрачности компании — отраслевых ограничениях. По его словам, ограничения в отношении собственников (на примере Украины) сегодня применяются к медиа, компаниям, которые владеют землей сельхозназначения, банкам, страховым компаниям. «Весь жизненный цикл публичности в деятельности компании должен быть подконтролен единому центру — политика компании относительно раскрытия информации должна быть комплексной и целостной», — резюмировал Руслан Шевчук, проанализировав все составляющие этой цепочки.