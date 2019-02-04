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Сегодня 04 февраля 2019 года, 19:13

Верховный Суд будет еженедельно извещать о новых решениях Евросуда

Верховный Суд начинает практику публикации еженедельных обзоров решений Европейского суда по правам человека, передает портал «Судебная власть Украины».

Такие обзоры будут содержать ключевую информацию о делах, которые находились на рассмотрении ЕСПЧ, с указанием сведений о принятом решении.

С первым обзором решений, вынесенных с 21 по 25 января 2019 года, можно ознакомиться по ссылке.