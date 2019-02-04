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Россиянам могут запретить наблюдать за выборами

04 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9524 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине», предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сайт парламента.

Документ был внесен в Верховную Раду в понедельник, 4 февраля 2019 года.

Последний этап прохождения документа — передан на рассмотрение руководства. Текст закона сейчас отсутствует на сайте Рады.

Так, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в ходе согласительного совета парламента призвала коллег принять этот законопроект.

«На согласительном совете призвала коллег, чтобы Верховная Рада поддержала позицию украинской дипломатии и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях», — проинформировала зампредседателя парламента.

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