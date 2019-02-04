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Дети граждан, платящих налоги в столице, смогут посещать коммунальные детсады бесплатно

04 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили изменения к Городской комплексной целевой программе «Образование Киева на 2019—2023 годы». Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Осенью прошлого года Киевсовет утвердил Порядок осуществления расходов на дошкольное образование в г.Киеве на основе базового финансового норматива бюджетного обеспечения, предусматривающий приоритетное право зачисления в коммунальные детские сады столицы детей киевлян.

Решением от 20 декабря 2018 года расширен круг лиц, которые могут получить государственную карточку киевлянина, посредством включения лиц, работающих в столице и платящих налоги в бюджет Киева. Сегодняшнее решение расширяет действие базового финансового норматива и на детей граждан, имеющих право на получение муниципальной «карточки киевлянина».

«Таким образом, дети граждан, которые платят налоги в столице, будут находиться в городских коммунальных детсадах бесплатно», — сказала инициатор соответствующего решения депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Напомним: решением Киевсовета от 20 декабря 2018 года введена многофункциональная электронная муниципальная «карточка киевлянина», а также определены лица, которые могут ее получить.

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