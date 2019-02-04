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Хозяйственный кодекс дополнят определением термина «субъект среднего предпринимательства»

04 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

В законодательстве появится определение субъектов среднего предпринимательства. Данное понятие содержится в проекте Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины относительно критериев отнесения субъектов хозяйствования к микропредпринимательству, малому, среднему или крупному предпринимательству».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Согласно проекту, субъекты среднего предпринимательства — это юридические лица — субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы собственности, в которых средняя численность работников за отчетный период (календарный год) не превышает 250 человек и годовой доход от любой деятельности не превышает сумму, эквивалентную 50 миллионам евро, определенную по среднегодовому курсу Национального банка Украины.

Сегодня Хозяйственный кодекс Украины содержит только признаки субъектов микропредпринимательства, малого и крупного предпринимательства. ХК будет также дополнен следующей нормой: «Если субъект хозяйствования одной из указанных категорий по показателю годового дохода в течение двух лет подряд не соответствует этим критериям, то его отнесение к соответствующей категории субъектов хозяйствования осуществляется по показателю годового дохода».

В пояснительной записке к документу сказано, что сегодня рядом законодательных актов введена классификация субъектов хозяйствования по критериям, которые отличаются от критериев, предусмотренных Хозяйственным кодексом Украины. «Это может привести к случаям, когда отнесение субъектов хозяйствования к различным категориям и группам будет осуществляться по классификации и критериям, которые не соответствуют целям их применения», — отмечается в записке.

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