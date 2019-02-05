Сегодня 05 февраля 2019 года, 12:10

НАПК составило админпротоколы в отношении двух высокопоставленных чиновников

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении двух чиновников за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства, подачу заведомо недостоверных сведений в декларациях и несвоевременное уведомление об изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Так, два протокола составлены в отношении и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова, который подал заведомо недостоверные сведения в декларациях за 2016 и 2017 годы. По результатам проверки деклараций установлено, что указанные сведения отличаются от достоверных на общую сумму 288 842 грн (в декларации за 2016 год) и 303 400 грн (в декларации за 2017 год). Таким образом, чиновник совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 172-6 КУоАП.

Еще 12 протоколов составлены в отношении председателя Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых Георгия Рудько, который без уважительных причин несвоевременно подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии, чем совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 172-6 КУоАП.