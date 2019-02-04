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LHS: структурированный бизнес — это защищенный бизнес, подчеркивает М.Услистый

04 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Нынешняя неделя в Lеgal High School посвящена проблематике структурирования бизнеса. Сегодняшний модуль «Общие принципы структурирования бизнеса» открыла лекция партнера МЮГ Eterna Law Максима Услистого, который рассказал об оптимальных структурах ведения бизнеса в Украине (в том числе иностранными компаниями).

Структурирование бизнеса — это распределение ведения хозяйственной деятельности на нескольких юридических лиц: например, одно юридическое лицо является только владельцем основных активов, другое — занимается производством, третье — ведет работу по сбыту и снабжению и т.д., пояснил лектор. Целесообразность структурирования бизнеса, как отмечалось, обуславливается несколькими причинами. Во-первых, бизнес является бизнесом только тогда, когда его можно продать, следовательно, бизнес необходимо рассматривать как товар. Структурированному бизнесу проще дать реальную оценку и понять структуру всей хозяйственной деятельности. Во-вторых, по словам г-на Услистого, «структурированный бизнес — это защищенный бизнес»: структурирование бизнеса является отличной защитой от рейдерских атак любых видов и способом повысить общий уровень безопасности бизнеса от посягательств третьих лиц. Кроме того, вести учет структурированного бизнеса значительно проще и удобнее, чем в смешанной компании, которая является и собственником активов, и производителем, и торговой компанией. Привлечение дополнительного инвестирования (создание условий для простого входа и выхода инвестора), значительная оптимизация налогообложения (непрофильные активы, роялти, проценты, дивиденды), повышение уровня корпоративного управления — все это также является мотивацией для структурирования бизнеса.

Какой должна быть структура? Лектор выделил следующие критерии, которым должна соответствовать оптимальная целевая структура: прозрачность и понятность; правильный выбор юрисдикций для регистрации компаний группы (в т.ч. холдинговой компании); сбалансированность расходов; минимальные налоговые потери при операционной деятельности, продажах, выплате дивидендов, роялти и т.д.; умные операционные расходы; эффективная стратегия дальнейшего выхода акционеров. «Не существует единой универсальной структуры, которая бы отвечала ожиданиям во всех ситуациях. Структура зависит от бизнеса и целей структурирования/реструктуризации», — выразил убеждение Максим Услистый. При этом он обратил внимание, что наиболее типичными являются так называемые трехуровневые структуры, где над украинским (операционными) компаниями находится, например, компания на Кипре, а над ней — классический офшор на уровне партнеров. Но иногда такая структура неприемлема, скажем, если холдинговая компания должна быть зарегистрирована в европейской юрисдикции (например, в пределах IPO).

Завершающий блок лекции спикер посвятил конкретным примерам, схематически проиллюстрировав типичные модели неструктурированного бизнеса и классические варианты структурированного.

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