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Киевсовет разрешил использовать свое помещение для неприбыльных мероприятий

05 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили порядок использования Киевсоветом Колонного зала и конференц-зала для проведения мероприятий.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Следовательно, на первом и втором этажах мэрии – в конференц-зале и Колонном зале можно проводить публичные мероприятия городского, всеукраинского и международного уровней в нерабочее время.

«Мы превратили первый этаж на публичное пространство. Там обустроен конференц-зал, где можно проводить публичные встречи. И наша задача — сделать доступ к нему, а также к Колонному залу максимально легким и прозрачным. Потому что в прошлом году мы были площадкой для 300 мероприятий, а теперь с появлением конференц-зала их будет гораздо больше. Так, для упрощения процедуры город планирует ввести онлайн-сервис для записи на проведение публичных мероприятий. Заявку можно будет как заполнить на официальном сайте Киевсовета, так подать и в письменном виде», — отметил инициатор решения, заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Ответственным за формирование списка мероприятий и разработку предложений по их проведению будет секретариат Киевсовета. Там в течение пяти дней должны проработать обращение относительно незанятости помещения на предложенную дату, содержания и концепции мероприятия, его общественной значимости, масштаба мероприятия и соответствия другим требованиям. После этого заявку обнародуют на официальном сайте КГС и направят инициаторам подтверждения или сообщат о невозможности проведения мероприятия.

«Важный момент — все события не должны предусматривать получение финансовой выгоды. То есть платный вход, покупка входных билетов или платная регистрация запрещены. Также запрещается размещение внутренней рекламы, за исключением социальной», — подчеркнул Владимир Прокопив.

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