Нацбанк детализировал требования к банкам относительно раскрытия информации

Как сообщает FinClub, Национальный банк Украины детализировал требования к банкам, касающиеся раскрытия информации, которая содержит банковскую тайну.
Об этом говорится в постановлении НБУ от 1 февраля с.г. №27 «О внесении изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны», которое вступает в силу с 4 февраля 2019 года.
Регулятор определил, что требования соответствующего государственного органа на получение информации, которая содержит банковскую тайну, должны касаться:
- сведений о физических лицах — резидентах: фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер и серия паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины;
- сведений о физических лицах — нерезидентах: фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии серия) паспорта;
- сведений о юридических лицах: наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины в форме карточки на электронном бесконтактном носителе, согласно требованиям Закона «О едином демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или специальный статус».
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