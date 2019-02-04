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В правительстве назвали итоги «регуляторной гильотины»

04 февраля 2019 года Источник:Юридический Бизнес

В 2018 году по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины правительство провело три заседания, посвященных вопросам реформы дерегуляции бизнеса. В рамках этих заседаний были приняты 26 нормативно-правовых актов, значительно улучшающих условия деятельности субъектов хозяйствования: пять распоряжений и 20 постановлений Кабинета Министров Украины, один проект Указа Президента.

Об этом информирует сайт МЭРТ.

Результатами проведения дерегуляционных заседаний Кабинета Министров стали:

- определение стратегических направлений развития украинского авиастроения, вследствие чего ожидается увеличение объема производства авиационной техники до 2022 года на сумму более 100 млрд грн, что позволит направить в бюджеты различных уровней 30-35 млрд грн;

- отмена печати в отдельных видах торговли, что упрощает деятельность примерно для 100 тыс. субъектов бизнеса, которые задействованы в торговле алкогольными изделиями, для 1000 компаний и 7000 АЗС, занимающихся розничной торговлей нефтепродуктами, а также для 1000 компаний и более чем для 10 тыс. ФЛП, осуществляющих ремонт бытовой техники;

- отмена аттестации исполнителей проектных, строительно-монтажных работ, инжиниринговых и других услуг, что значительно упрощает деятельность более чем 6700 компаний;

- установление общего порядка обеспечения доступа к инфраструктуре объектов электроэнергетики для размещения технических средств телекоммуникаций. Ожидается демонополизация рынка и повышение прозрачности правил использования электроопор более чем для 6300 провайдеров, а также качественные и дешевые услуги широкополосного интернета для 5 млн пользователей и упрощение доступа к широкополосному интернету для 14 млн новых пользователей;

- отмена обязанности ведения трудовых книжек представительствами иностранных юридических лиц, положительным эффектом станет уменьшение расходов на ведение трудовых книжек сотрудников более чем для 3000 субъектов (уменьшение расходов на 2-3 млн долларов США в год из расчета 300 долларов США за каждую операцию по трудовой книжке);

- возможность получения иностранцами вида на жительство в Украине после получения разрешения без выезда из Украины. Положительным эффектом станет то, что компании при трудоустройстве иностранных граждан не будут терять средства из-за отсутствия высокооплачиваемых сотрудников на рабочем месте (экономия 4800 дней, или 11,4 млн грн в год), а сами работники-иностранцы не обязаны делать лишний для них выезд/въезд и тратить время (около двух дней) и средства (около 5000 грн).

Кроме того, в течение 2018 года Минэкономразвития совместно с другими органами исполнительной власти в рамках реформы дерегуляции пересмотрело 1298 (всего начиная с 2016 года — 3215) регуляторных нормативно-правовых актов для выявления и дальнейшей отмены устаревших или создающих чрезмерное административное давление на бизнес.

Также с целью внедрения риск-ориентированного подхода к государственному надзору (контролю) в 2018 году правительство утвердило новый подход к разработке критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля), а также чек-листов с перечнем вопросов.

В течение 2018 года правительство утвердило критерии осуществления государственных проверок в 29 сферах. «Это позволит более эффективно осуществлять оценку деятельности субъектов хозяйствования благодаря установлению четких требований и определению степени риска от осуществления такой деятельности, что обеспечит оптимальное перераспределение внимания органов государственного надзора с менее рисковых субъектов хозяйствования на более рисковые», — подчеркнули в министерстве.

В 2018 году введен в действие пилотный модуль интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) – inspections.gov.ua, которая обеспечивает сбор, накопление и систематизацию информации о проверках, делает контроль более прозрачным.

Подробнее с информацией можно ознакомиться по ссылке.

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