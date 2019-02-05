Сегодня 05 февраля 2019 года, 10:36

Эстонцы настаивают на возмещении ущерба Россией из-за нарушения Тартуского договора

Эстония должна официально требовать от России возместить ущерб за советскую оккупацию, считает министр юстиции страны Урмас Рейнсалу. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Мы отмечаем годовщину Тартуского мира. Мы с гордостью вспоминаем о смелости эстонских солдат и дипломатов, которые строили свое государство», — написал эстонский министр в газете Eesti Päevaleht, передает «УП».

«Для Эстонии мирный договор по сути закончился победой. Вторая статья мирного договора, согласно которому Россия навсегда отказывается от своих привилегий по Эстонии, действительна и сейчас», — добавил г-н Рейнсалу.

По его словам, Тартуский мир — это не просто «какой-то исторический вопрос».

«До сих пор конституционно действует определенная в Тартуском мирном договоре линия государственной границы, до заключения между странами других договоренностей. В то же время, недавно озвученные вопросы по поводу правовой преемственности в связи с Тартуским мирным договором, вызывают беспокойство», — отметил эстонский министр.

«Во-первых, вопрос о правах потомков оптантов. Право на оптацию получено по мирному договору. Однако вопрос абхазских эстонцев до сих пор не решен», — сказал он и призвал к «здоровому толкованию» Тартуского мирного договора.

«Те, кто сегодня произносит торжественные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть избирательной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его преемник — Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ущерб», — считает г-н Рейнсалу.

По его словам, Эстонии сегодня следует еще раз подтвердить, что в ее внешнеполитических интересах — руководствоваться при рассмотрении вопроса о границе действующей второй статьей Тартуского мира и действием правовой преемственности.

«Помня о некоторых возникших практических проблемах, мы должны официально заявить об этом России, мировой общественности и самим себе», — добавил министр юстиции Эстонии.

Напомним, что Тартуский мирный договор был заключен между Советской Россией и Эстонией в 1920 году.