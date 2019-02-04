Сегодня 04 февраля 2019 года, 13:05

LHS: что делать, если процесс затягивает судья

Александр Онищенко, партнер МЮФ Integrities, предоставил слушателям Legal High School практические советы, как помочь суду рассмотреть дело в кратчайшие сроки, и рассказал о том, как проблема затягивания сроков рассмотрения решается в законодательстве других стран.

В начале лекции спикер обратил внимание, что в последнее время все чаще дискутируется вопрос о злоупотреблении процессуальными правами не только сторонами, но и судьями.

«Несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел как для Украины, так и для ряда других стран представляет собой большую проблему, так как недостаточное количество судей и ненадлежащее материальное их обеспечение приводят к тому, что решения не выносятся и не исполняются длительное время», — отметил спикер.

На сроки, по словам, спикера, влияет множество факторов, в их числе — сложность и важность дела, поведение заявителя, суда и госорганов (неприменение мер принуждения, затягивание из-за сбора доказательств). Затягиваются сроки по причине установления большого интервала между заседаниями и в связи с передачей материалов дела из одного суда в другой. На сроки влияет и количество свидетелей по делу, а также вступление в судебный процесс третьих лиц.

«Европейский суд по правам человека отмечает, что есть перечень дел, которые требуют быстрой скорости их рассмотрения: трудовые споры, дела, связанные с травматизмом, дела об опеке над детьми и другие», — обратил внимание спикер.

Далее г-н Онищенко рассказал о существующих способах затягивания дела. Стороны, злоупотребляя процессуальными правами, подают необоснованные ходатайства о назначении экспертизы, привлечении третьих лиц. Такие процессуальные действия для затягивания процесса могут применяться и судом. Также по инициативе суда затягиваться процесс может путем заявления судьями самоотвода и передачи дела в другой суд.

Чтобы ускорить процесс рассмотрения дела, лектор советует четко формулировать исковые требования, предоставлять все имеющиеся доказательства, а также по возможности привлекать третьих лиц на ранней стадии рассмотрения дела. Раньше, чтобы ускорить судебное рассмотрение дела, можно было обратиться к председателю суда, сейчас же, по словам спикера, такой механизм не работает. Действенным методом является обращение в Высший совет правосудия. А такой инструмент, как заявление судье отвода, не особо продуктивен.

Говоря о практике соблюдения разумных сроков судебными органами других стран, лектор отметил, что в Италии и Российской Федерации действует институт денежной компенсации сторонам за затягивание сроков рассмотрения дела.