Сегодня 04 февраля 2019 года, 13:05

LHS: игра на грани фола — риск квалификации правомерного использования процессуальных прав как процессуальной диверсии

Руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский в рамках лекций в Legal High School рассказал об особенностях применения института злоупотребления процессуальными правами в отечественной судебной практике.

В соответствии с украинским процессуальным законодательством злоупотреблениями процессуальных прав являются обжалование судебных решений, не подлежащих обжалованию, и подача заведомо безосновательного иска. Лектор обратил внимание, что каждое лицо имеет право обращаться с иском в суд в случае, если считает, что его права нарушены. Но вопрос в другом: как доказать то, что иск безосновательный?

Г-н Чехонадский рассказал о случае, когда Харьковский апелляционный хозяйственный суд вынес определение, которым обязал истца по делу направить копии иска со всеми его дополнениями третьему лицу. Истец не исполнил предписание определения, адвокат истца также не позаботился об этом, за что суд безосновательно инициировал привлечение адвоката к ответственности.

В решении Европейского суда по правам человека по делу «Шульга против Украины» (заявление №16652{NEWS_TEXT}4) сказано, что судебные дела должны рассматриваться в установленные законом сроки. Чтобы понять, как как может быть оценено уполномоченными лицами заявление об отводе и является ли это затягиванием судебного процесса, спикер посоветовал слушателям ознакомиться с делом «Шульга против Украины».

Г-н Чехонадский также отметил, что в Кодексе Украины об административных правонарушениях фактически не закреплена категория злоупотребления процессуальными правами, как, впрочем, и в Уголовном процессуальном кодексе. Как отметил спикер, такое злоупотребление, как неприбытие лица на вызов к следователю или в суд, как правило, не наказывается, так как самостоятельно следователь не уполномочен привлекать к ответственности, а практика количества обращения в уполномоченные органы для наложения взыскания на нарушителя незначительна.

Что касается другого процессуального законодательства, то Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и Хозяйственный процессуальный кодекс предусматривают более строгие меры принуждения к лицам, злоупотребляющим своими процессуальными правами, правда, в ХПК отсутствует такая санкция, как принудительный привод в суд.