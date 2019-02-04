Сегодня 04 февраля 2019 года, 11:31

LHS: «Экзотические» процессуальные диверсии и допустимые контрмеры

Виктор Мороз, управляющий партнер Suprema Lex, в рамках субботних лекций в Legal High School, рассказал, что собой представляют экзотические процессуальные диверсии и какие их виды используются в зависимости от цели.

Спикер объяснил, что является процессуальной диверсией. По его словам, это деструктивное действие, осуществляемое с использованием участниками дела процессуальных прав не по их целевому назначению.

Главная цель процессуальных диверсий — максимальное усложнение возможности оппонента выиграть спор, сохранение правовой неопределенности оппонента, а также нанесение вреда некоторым интересам оппонента.

Спикер выделил два вида процессуальных диверсий: угрожающая диверсия и отвлекающая.

Угрожающая процессуальная диверсия заключается в блокировании достижения оппонентом позитивного практического результата рассмотрения спора. Как правило, угрожающие процессуальные диверсии осуществляются в случае, если для оппонента важен фактор времени. В качестве примера угрожающих диверсий спикер назвал обжалование решения об обеспечении иска во всех инстанциях, подачу встречного иска, не соответствующего требованиям процессуального законодательства, и в дальнейшем обжалование определения о его возврате во всех инстанциях.

Отвлекающая процессуальная диверсия — это, как правило, кратковременные и неожиданные для противника меры, осуществляемые с целью создать у оппонента чувство незащищенности, отвлечь его юристов от решения важных проблем.

В чем проявляется отвлекающая процессуальная диверсия? Например, в аресте недвижимости, которая должна быть отчуждена, аресте средств, находящихся на счете оппонента, посредством которого он осуществляет расчеты, или в открытии производства о признании недействительными учредительных документов оппонента.

Бороться с процессуальными диверсиями спикер советует путем их предупреждения, ликвидации, поиска альтернативных средств достижения общих целей.

Г-н Мороз обратил внимание на то, что идея совершить какую-либо из процессуальных диверсий возникает в случае, если проигрыш дела невозможно предотвратить другими способами.

Как сказал спикер, ярким примером процессуальной диверсии является поведение государственных органов Украины по делу в отношении погибшего Василия Михалкова, выразившееся в непроведении ими эффективного расследования обстоятельств жестокого обращения с погибшим, обстоятельств дела и препятствовании свободного доступа к материалам дела родственникам потерпевшего (Дело «Михалкова и другие против Украины» (заявление № 10919/05).

В завершении своего доклада лектор отметил, что процессуальная диверсия — это тактическая временная мера, которая может предотвратить опасность поражения здесь и сейчас, но, как правило, не приводит к победе. Поэтому совершение процессуальных диверсий всегда должно дополняться определенным «стратегическим планом», направленным на общую победу в правовом конфликте.