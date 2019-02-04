Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 февраля 2019 года, 11:31

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

LHS: «Экзотические» процессуальные диверсии и допустимые контрмеры

04 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Виктор Мороз, управляющий партнер Suprema Lex, в рамках субботних лекций в Legal High School, рассказал, что собой представляют экзотические процессуальные диверсии и какие их виды используются в зависимости от цели.

Спикер объяснил, что является процессуальной диверсией. По его словам, это деструктивное действие, осуществляемое с использованием участниками дела процессуальных прав не по их целевому назначению.

Главная цель процессуальных диверсий — максимальное усложнение возможности оппонента выиграть спор, сохранение правовой неопределенности оппонента, а также нанесение вреда некоторым интересам оппонента.

Спикер выделил два вида процессуальных диверсий: угрожающая диверсия и отвлекающая.

Угрожающая процессуальная диверсия заключается в блокировании достижения оппонентом позитивного практического результата рассмотрения спора. Как правило, угрожающие процессуальные диверсии осуществляются в случае, если для оппонента важен фактор времени. В качестве примера угрожающих диверсий спикер назвал обжалование решения об обеспечении иска во всех инстанциях, подачу встречного иска, не соответствующего требованиям процессуального законодательства, и в дальнейшем обжалование определения о его возврате во всех инстанциях.

Отвлекающая процессуальная диверсия — это, как правило, кратковременные и неожиданные для противника меры, осуществляемые с целью создать у оппонента чувство незащищенности, отвлечь его юристов от решения важных проблем.

В чем проявляется отвлекающая процессуальная диверсия? Например, в аресте недвижимости, которая должна быть отчуждена, аресте средств, находящихся на счете оппонента, посредством которого он осуществляет расчеты, или в открытии производства о признании недействительными учредительных документов оппонента.

Бороться с процессуальными диверсиями спикер советует путем их предупреждения, ликвидации, поиска альтернативных средств достижения общих целей.

Г-н Мороз обратил внимание на то, что идея совершить какую-либо из процессуальных диверсий возникает в случае, если проигрыш дела невозможно предотвратить другими способами.

Как сказал спикер, ярким примером процессуальной диверсии является поведение государственных органов Украины по делу в отношении погибшего Василия Михалкова, выразившееся в непроведении ими эффективного расследования обстоятельств жестокого обращения с погибшим, обстоятельств дела и препятствовании свободного доступа к материалам дела родственникам потерпевшего (Дело «Михалкова и другие против Украины» (заявление № 10919/05).

В завершении своего доклада лектор отметил, что процессуальная диверсия — это тактическая временная мера, которая может предотвратить опасность поражения здесь и сейчас, но, как правило, не приводит к победе. Поэтому совершение процессуальных диверсий всегда должно дополняться определенным «стратегическим планом», направленным на общую победу в правовом конфликте.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (1101) от 29/01/19 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1101)
Государство и юристы

RE: организация

Конспект

Гражданская волна

Отрасли практики

Да будет ток

Самое важное

Выгодный антракт

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

31 января состоится вебинар «Управление репутационными рисками: план действий для бизнеса»

Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом