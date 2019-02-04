Председателем Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда (г.Одесса) избрана Наталия Богацкая.
Заместителем председателя Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда — Галина Разюк.
Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
Такие решения единогласно приняты судьями Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда по результатам тайного голосования на очередном собрании судей, которое состоялось 1 февраля 2019 года.
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