Сегодня 04 февраля 2019 года, 13:05

Киберполиция: злоумышленник администрировал более 50 сайтов с фильмами и сериалами

Киберполиция разоблачила мужчину в администрировании более полусотни пиратских сайтов. Работа всех ресурсов, которые создал и администрировал 35-летний киевлянин, приостановлена. Эксперты осматривают изъятую технику и оценивают ущерб. Мужчине грозит до шести лет заключения.

Об этом информирует официальный сайт Национальной полиции Украины.

Работники Киевского управления Департамента киберполиции совместно с коллегами из Главного следственного управления Нацполиции и Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность ресурсов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторского права.

Работники киберполиции установили мужчину, который самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов. Среди них — «kinogo2019.com», «kinobudka.net», «onlineseriali.net» и «lostkino.net». Также было установлено местоположение сервера, с которого осуществлялось воспроизведение аудиовизуальных произведений.

В Киеве правоохранители провели ряд обысков. Изъяты ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карточки, на которые зачислялись средства, полученные от размещения рекламы на веб-сайтах. Кроме того, изъяты три системных блока, на которых были работали 210 виртуальных машин.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 176 (нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Изъятая техника направлена на проведение всех необходимых экспертиз. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без него.