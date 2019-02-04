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Сегодня 04 февраля 2019 года, 14:35

Народный депутат спрогнозировал, как будет работать парламент в ближайшие месяцы

Работа Верховной Рады Украины в марте-апреле вряд ли будет конструктивной из-за президентских выборов. Об этом говорится в материале «РБК-Украина» под названием «Предвыборная повестка: чем займется Верховная Рада на новой сессии».

В частности, экс-глава Комитета избирателей Украины, народный депутат Игорь Попов (РПЛ) считает, что неделя рассмотрения закона о языке будет последней работоспособной пленарной неделей парламента в этом созыве.

«Дальше на фоне президентских выборов в марте и апреле конструктива не будет вообще. Думаю, в этот период будут рассматриваться какие-либо технические законопроекты, редакции проектов ко второму чтению и тому подобное», — отметил г-н Попов.

По его мнению, после майских праздников дальнейшая работа Рады будет зависеть от итога президентских выборов.

«Из резонансного я не исключаю принятие Избирательного кодекса — изменение избирательной системы на парламентские выборы», — предположил он.

Напомним: ранее нардеп Александр Черненко отметил, что рассмотрение языкового закона займет не менее одной пленарной недели.