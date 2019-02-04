Киевский апелляционный суд избрал четырех судей-спикеров

На очередном собрании судей Киевского апелляционного суда, которое состоялось 1 февраля 2019 года, избрали судей-спикеров.
Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
«Указанные судьи уполномочены освещать официальную позицию от имени суда, участвовать в публичных мероприятиях с участием представителей средств массовой информации, а также выполнять другие полномочия, направленные на реализацию коммуникационной стратегии суда», — уточняют в суде.
Такими полномочиями в Киевском апелляционном суде наделены Борис Левенец, Елена Лапчевская, Людмила Сушко, Оксана Рудниченко, Татьяна Фрич и Ольга Юрдига.
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